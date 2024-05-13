أحمد آدم يعود بـ«لوك» جديد في «تاني تاني» بعد غياب 3 سنوات عن السينما

بعد غياب 3 سنوات عن السينما، يعود أحمد آدم بـ«لوك» جديد، من خلال فيلم «تاني تاني»، المقرر عرضه يوم 22 مايو الجاري، من إخراج شريف إسماعيل.

«لوك» أحمد آدم في فيلم «تاني تاني»

وظهر الفنان أحمد آدم للمرة الأولى بشعر أبيض، ويتعاون مع غادة عبد الرازق، في عمل سينمائي جديد، يحمل اسم «تاني تاني».

وتدور أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي، حول «زيكو» أحمد آدم، و«بيبو» بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبد الرازق، وتشهد الأحداث العديد من المفارقات.

أبطال فيلم «تاني تاني»

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

آخر أعمال الفنان أحمد أدم

وكان آخر أعمال الفنان أحمد آدم السينمائية، فيلم «200 جنيه»، عام 2012، للمخرج محمد أمين، برفقة عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد السقا، وهاني رمزي، وإسعاد يونس.

وتدور قصة الفيلم حول مبلغ 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه «شيمي» على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.