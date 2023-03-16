أحمد أدم يسخر عبر قناة الحياة من الإقبال على الطعام بشراهة بعد الإفطار

قال الفنان أحمد آدم، إن الولائم والأطعمة خلال شهر رمضان الكريم تزيد دائما، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص ممن يقبلوا بشراهة بعد أذان المغرب على تناول وجبة الإفطار، دون الاهتمام بتنظيم الوجبات.

أدم: هناك من يشرب كميات كبيرة من المياه قبل الفجر

وسخر الفنان «آدم» خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، الذى يُعرض على فضائية قناة الحياة، من الناس الذين يقومون بتحضير الكثير من الأطعمة وشرب المياه بشكل كبير قبيل أذان الفجر.

وخلال استعراضه لما يقوم به البعض في شهر رمضان، مازح الفنان أحد الحاضرين قائلًا له: «أنت شايفنى قرن فلفل حلو».

ولفت إلى أن هناك البعض ممن يقوموا بنشر صورة لكوب من المياه على صفحات التواصل الاجتماعي خلال فترة الصيام، قائلا لهم: «بيجى فى عز الصيام ينشر صورة على حسابه الشخصى بالتواصل الاجتماعي، وهي كوب مياه مشبر».

جدير بالذكر، أن برنامج «آدم شو» يعد أكبر برنامج كوميدى، ومن خلاله عاد الفنان الكبير أحمد أدم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل، وفيه مزج الفنان أحمد أدم ما بين الاستاند أب كوميدى والأغنيات، كما ويستضيف البرنامج في حلقاته أشهر نجوم المحتوى الكوميدى على السوشيال ميديا.