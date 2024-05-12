بعد غياب 6 سنوات.. غادة عبدالرازق تعود إلى السينما بـ«تاني تاني»

تعود الفنانة غادة عبدالرازق إلى السينما بفيلم «تاني تاني» بعد غياب 6 سنوات، والفيلم من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

وتدور أحداث فيلم «تاني تاني» في إطار كوميدي حول «زيكو» أحمد آدم و«بيبو» بيومي فؤاد، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى» غادة عبد الرازق، لتشهد العديد من المفارقات، كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في السينما، حيث من المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري.

البرومو الدعائي لفيلم تاني تاني

«حرب كرموز» و«كارما» آخر أعمال غادة عبدالرازق في السينما

وشهدت الفترة الماضية ابتعاد الفنانة غادة عبدالرازق عن السينما بسبب انشغالها بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية، كان آخرها مسلسل صيد العقارب في موسم الدراما الرمضانية 2024، وكانت آخر أعمالها السينمائية في 2018 حيث شاركت في فيلمي «حرب كرموز» للمخرج بيتر ميمي، و«كارما» للمخرج خالد يوسف.