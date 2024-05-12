10 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء اليوم.. أهمها رفع الاحتياطي الأجنبي

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بجميع الشركاء في مؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء

وترصد الوطن، أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر، والتي تمثلت فيما يلي:

- مصر تمكنّت من رفع الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك المصرية، وتمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية.

- الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل جدي، ومكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا لتلقي أي طلبات أو شكاوى ومواجهة أي تحديات والعمل على حلها.

- مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، وتعاونت مع صندوق النقد الدولي.

- بعد اتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تم عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وتستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفا مع الصدمات العالمية.

- نهتم أن يسير الاقتصاد المصري بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.

- مصر لديها الكثير من التحديات كالتي تواجهها كثير من دول العالم.

- ناقشت مع وزير المالية وثيقة السياسة الضريبية لمدة 5 أعوام مقبلة، والتي ستتمتع بالشفافية والجميع سيعرف ما سيتم تطبيقه من سياسات ضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

- نهتم بوجود سعر صرف مرن وسياسات خاصة بالنقد.

- تقليل النفقات العامة على البنية التحتية إلى جانب بعض البرامج الوطنية الأخرى.

- زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة.