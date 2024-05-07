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أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري: الأكبر منذ 2020

كتب:

منة العشماوي
09:42 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، إلى 41.057 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2024، وهو الأكبر منذ عام 2020 عندما سجل حينها أعلى مستوى تاريخي بنحو 45.5 مليار دولار.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي

ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.361 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2024، و35.310 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024، و35.249 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024.

أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر

وقال وليد عادل الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، تعليقا على ما أعلنه البنك المركزي، إن مصر تشهد نموًا اقتصاديًا خلال الفترة السابقة نتيجة الموارد الدولارية من عمليات تصدير الحاصلات الزراعية التي جرت مؤخرًا، إضافة إلى الموارد الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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بقلم منة العشماوي