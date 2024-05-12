وزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية «فترة ثانية»؛ وذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتفقد الوزير لجان امتحان الصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية، كما تفقد لجان امتحانات الصف الثاني الإعدادي أثناء تأدية الطلاب مادة الجبر والإحصاء.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أي مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

وزير التربية والتعليم

وأكد رضا حجازي حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحقيق صالح الطلاب، مؤكدا أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات صفوف النقل بالمدرسة «فترة ثانية» يبلغ 554 طالبا وطالبة بمرحلتي الابتدائية والإعدادية بصفوف النقل.