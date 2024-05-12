صندوق دعم المشروعات يوافق على إنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية؛ لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد «حجازي»، في بيان، اليوم الأحد، أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا بشأن موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية، تحت مظلة التنمية المستدامة للدولة 2030.

كما تم استعراض موقف دعم الصندوق لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 20 /11/ 2023 إلى 2 /5 /2024.

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالنشر والطرح لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما جرى الموافقة على تمويل السنة الرابعة من تعاقد الوزارة لإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة 2024.