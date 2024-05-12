المحامية مها أبو بكر تكشف أهم نقاط قانون رعاية حقوق المسنين

أشادت المحامية مها أبو بكر، بالقيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بشكل إنساني، خاصة للنساء والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الاهتمام بكبار السن، ووجهت التحية للنائبة نشوى الديب لتقديمها مشروع القانون إلى مجلس النواب في 15 أبريل الماضي.

أهم نقاط قانون رعاية حقوق المسنين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ القانون الجديد برعاية حقوق المسنين، ظهر من خلال شباك خاص في الأماكن الخدمية، إضافية إلى دور رعاية تابعة الدولة أو المجتمع الدولي، مادية أو مجانية، مُختصة بالتعامل مع جميع الحالات.

بطاقة المسن الأولى بالرعاية

وتابعت، أن هناك العديد من المسنين، ليس لديهم من يعولهم، وحينها تتصدى الدولة باعتباره مواطن مصري له كافة الحقوق وتقدم له كافة الرعاية سواء صحية أو اجتماعية أو ترفيهية، وذلك من خلال بطاقة المسن الأولى بالرعاية، مؤكدة على أنّ هذا هو ترجمة للدستور المصري الذي كان حريصًا على المظلة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.