مؤسسة كورال فوق الـ60 لـ«السفيرة عزيزة»: نحقق أحلام كبار السن

أكّدت دينا حشيش، مؤسسة كورال فوق الـ 60، أن المؤسسة مقيدة في وزارة التضامن الاجتماعي، وهدفها الأساسي نشر فكرة التقدم في السن بصورة صحية، بأنّ يكون هناك أنشطة لدمج الأهالي من كبار السن في المجتمع بشكل سليم وصحي.

أنشطة كبار السن

وأوضحت «حشيش»، خلال لقائها مع الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذه الأنشطة لكبار السن تعمل على زيادة الدائرة الاجتماعية لكل شخص، قائلة: «كل أما بنكبر في السن الدائرة الاجتماعية بتصغر.. وفكرة هذه المؤسسة نشأت أثناء كورونا وكان الهدف دمج الأهالي في الأنشطة المختلفة لكي ينهوا العزلة الاجتماعية في فترة انتشار الفيروس».

أنشطة توعوية لكبار السن

وشددت على أن المؤسسة كانت تقوم بأنشطة في فترة كورونا توعوية لكبار السن، لكي يكون لديه القدرة على التواصل التكنولوجي مع أسرهم في وقت العزلة الاجتماعية، مؤكدة أنّ الأنشطة بعد الكورونا كانت مختلفة كنشاط الكورال وزيارات لدور المسنين ونادي الكتاب، وأنشطة أخرى مجتمعية لتحقيق أحلام كبار السن كانت مؤجلة في فترات قبل الـ60 عامًا.