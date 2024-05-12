«التضامن»: قانون كبار السن منح كثيرا من الامتيازات للمسنين بشكل مباشر

وجه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ملف رعاية المسنين، موضحًا أنّ ملف كبار السن هذا العام لقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والوزارات المعنية.

ملف رعاية المسنين

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنّ اللجنة العليا لكبار السن برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية مجموعة من الممثلين الوزارات المعنية بهذا الملف مثل وزاتا الداخلية والعدل، والهيئة الوطنية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الخبراء وبنك ناصر، موضحًا أنّ كل هذه الكوكبة من أجل تقديم الدعم الكامل لكبار السن، ورفع مستوى الحياة العامة، وتحقيق شبكة الأمان الاجتماعي الخاص بهم.

قانون لدعم كبار السن

وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين والذي منح الكثير من الامتيازات لكبار السن، بشكل مباشر مثل إعفاء جزء من وسائل النقل العام المملوكة للدولة، وإعفاء جزئي لدخول الهيئات الرياضية، ودخول المسارح والأماكن الآثرية، ودعم كبار السن بالدعم النقدي الكامل من ليس لهم تأمين ومعاش.