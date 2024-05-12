جامعة أسيوط تفوز بجائزة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أعلنت جامعة أسيوط، فوز رسالة دكتوراه متخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، بجائزة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعام 2022.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور صادق فتحي صادق المدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بالجامعة؛ لفوزه بجائزة الدكتور محمد نعمان جلال؛ المقدمة من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، عن رسالة دكتوراه بعنوان «موقف الأمم المتحدة تجاه عملية السلام المصرية الإسرائيلية».

تطوير منظومة البحث العلمي

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن سعادته بحصول أحد باحثي الجامعة، على هذه الجائزة العلمية المتميزة، مؤكدا أن الجامعة تفتخر بعلمائها المتميزين فى مختلف المجالات؛ والذين نجحوا في تمثيلها تمثيلا مشرفا بالمحافل المختلفة، وحصد العديد من الجوائز في المجالات العلمية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس جهود الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، والنشر الدولي، وتحفيز علمائها على الإبداع والابتكار لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة.

تسليط الضوء على النماذج المشرفة

وأكد حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفاعلة من أبنائها ومنتسبيها في مختلف المجالات، وحث المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز العلمية لتحقيق التميز والمنافسة.

وأوضح الدكتور صادق فتحي، أن رسالته تناولت فترة مهمة من تاريخ مصر وإسرائيل السياسي والعسكري؛ وهي فترة ما بعد الصراع والعمليات العسكرية بين الدولتين، والتي كانت آخرها حرب أكتوبر 1973م، وبدء أولى عمليات السلام الحقيقية بينهما من خلال الأمم المتحدة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 338 لوقف إطلاق النار بين القوات المتحاربة؛ كما تضمنت الرسالة كذلك إبراز موقف الأمم المتحدة تجاه عملية السلام المصرية- الإسرائيلية في الفترة من 1973م- 1979م تحديدًا، بالإضافة إلى التطرق للعوامل التي أدت بالأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف تاريخية وسياسية مهمة تجاه السلام المصري الإسرائيلي.