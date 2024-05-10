رئيس جامعة أسيوط يعلن حصول «معمل الباثولوجيا الجراحية» على اعتماد «إيجاك»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حصول معمل الباثولوجيا الجراحية بالمستشفيات الجامعية، على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بعد تقييمه طبقًا للمواصفة الدولية ISO15189:2012، في اختبارات الباثولوجي.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ أسرة المستشفيات الجامعية، وطاقم العمل الطبي والإداري بمعمل الباثولوجيا الجراحية، لجهودهم في الوصول إلى هذا الإنجاز؛ والذي يعكس نجاح المعمل في تحقيق أعلى المعايير، والمواصفات القياسية الدولية، وانعكاسا لما يتمتع به من كفاءة ومصداقية في نتائجه وتقاريره.

ثاني معمل يتم اعتماده على مستوى الجامعات المصرية

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن معمل الباثولوجيا الجراحية يعد ثاني معمل يتم اعتماده على مستوى الجامعات المصرية، من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) طبقًا للمواصفات الدولية ISO 15189-2012، وهو ما يؤكد بجدارة على كفاءة المعمل وقدرته على استيفاء متطلبات معايير الجودة، والاعتماد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على استدامة الجودة والاعتماد، وتطوير كافة المعامل الطبية، ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم الطبية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، تحت إشراف؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة اعتماد حلمي المدير التنفيذي لمشروع اعتماد المعمل، والدكتورة عبير الرفاعي مدير الجودة بالمعمل، والدكتورة نهى عبد الرحيم مدير المعمل بالمستشفى الجامعي، والدكتورة حنان جلال أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية.

تضافر جهود الطاقم الطبي بالمعمل

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة داليا السرس رئيس قسم الباثولوجيا والمشرف على المعمل؛ إلى أن هذا الإنجاز جرى من خلال تضافر جهود الطاقم الطبي بالمعمل، وعلى رأسهم؛ الدكتور مؤمن حافظ بقسم الباثولوجيا، والطاقم الفني بالمعمل وهم؛ الدكتورة رانيا مقبول بقسم الباثولوجيا، والدكتور هشام سید المدرس بقسم الباثولوجيا، والدكتورة نهي الحجاج المدرس بقسم الباثولوجيا، والدكتورة داليا بداري المدرس بقسم الباثولوجيا، هذا فضلًا عن جهود وحدة الصيانة، ووحدة الأمن بمستشفى أسيوط الجامعي لسرعة الاستجابة والتعاون.