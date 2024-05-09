رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة عمل اللجنة العليا للتدريب والتطوير

نظمت اللجنة العليا للتدريب والتطوير بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اجتماعا بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

مناقشة الخطة التدريبية في كل قطاع

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن اللجنة ناقشت مقترح الخطة التدريبية بكل قطاع، والبرامج والحزم التدريبية والضوابط والسياسات، مضيفا أن جامعة أسيوط تولي اهتماما كبيرا بتطوير المهارات العامة والتخصصية للأفراد لزيادة الكفاءة والفاعلية في العمل وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة والعمل على تطوير وتحسين القدرات والمهارات العامة والشخصية والمهنية للأفراد وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

آلية تمويل التدريب والسياسات المفصلة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة التأسيسية والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للجنة وتصميم ونوع الشهادات المقدمة، كما تم مناقشة آلية تمويل التدريب والسياسات المفصلة لذلك.