متصلة تسأل: زوجة ابني لا تطبخ له وعايز يطلقها نعمل إيه؟.. وأمينة الفتوى ترد

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: «زوجة ابني مابتعرفش تعمل حاجة في بيت زوجها من 3 سنوات، ويوم تعمل أكل ويوم لأ، وابني هيطلقها، ومش عارفين نعمل إيه؟».

مشاكل الزوج والزوجة في بداية الزواج

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأم ممكن تكون عودت بنتها، لكن الزوجة ترفض العمل في بيتها، والمفروض الزوج والزوجة يتفاهموا مع بعض، ولا يجوز التدخل بين الزوجة والزوج إلا لو استدعى الأمر».

الزواج ميثاق غليط عند الله

وأوضحت: «عليها إنها تنصح ابنها بألا يتسرع في الطلاق، والأسباب دي ممكن حلها والزوجة عليها حل الأمر بيسر، لأن الزواج ده ميثاق غليط عند الله سبحانه وتعالى ويجب ألا يحل بهذه الأمور التي يمكن تداركها».