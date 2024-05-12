أستاذ بالأزهر: يجب على الأمهات استيعاب بناتهن خاصة في فترة المراهقة (فيديو)

أكدت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الأم عليها أن يكون لها استيعاب وتفهم لابنتها خاصة في فترة المراهقة، لافتة إلى أن البنت يطرأ عليها تغيرات جسدية ونفسية، تجعل انتماءها أكثر لأصدقائها وليس لأهلها.

فترة المراهقة عند الشباب

وأوضحت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأم لازم تخلي بالها بلاش العناد مع بنتها في الفترة دي اللي بتتحول فيها من مرحلة الطفولة إلى الشباب، البنت ممكن تقول لها أنا بكرهك بلاش الأم ترد عليها، بحذر الأمهات اللي بتتنمر على أصحاب بنتها ممكن تخسر بنتها طول العمل، لأن انتماء بنتها في الفترة دي بيكون لأصحابها».

وأضافت: «وقت المراهقة بيكون وقت تكامل الذهن، ممكن حد يدعم تكامل ذهنها، بالمدح، فبلاش الانتقاد أمام العامة، لأن البنت ممكن ترد، حفاظا على كرامتها».

وتابعت: «الأهالي دائما بيتعاملوا مع أولادهم بالأوامر أو إن كل تصرفات أبناءهم خطأ، فلازم نعمل طريقة سهلة نتعامل بيها معاهم نمدحهم الأول وبعدها نقول عاوزين نحل المشكلة دي مع بعضنا».