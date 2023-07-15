كيف تتعامل مع أخطاء أبنائك في فترة المراهقة؟ عالم بالأزهر يجيب

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للوالدين فضح أبنائهم عند اكتشافهم أخطاء يرتكبونها خاصة في الصغر وخلال فترة المراهقة، لافتا إلى أنه عند فعل هذا سيجرؤنهم على ارتكاب الخطأ علنا.

جبر: إذا رأيت ابنك يدخن.. ماذا تفعل؟

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أنه إذا رأى الوالد ولده وهو يدخن في الخفاء بعيدا على الأعين.. «فإذا فضحه وواجهه بما يفعل.. ففي المرات القادمة ربما ذهب عن الابن الحياء ليدخن أمام والده بدون حرج.. وهو ما لا نرغب فيه».

عدم لوم الأبناء على أخطائهم في هذه الحالة

وأبدى العالم بالأزهر الشريف، تحفظه على الآباء الذين يفضحون أبناءهم بسلوكياتهم الخاطئة، «لا تلوم ابنك أو ابنتك، وإذا قمت بفضحه فأنت من بهته بعيبه وأزلت الحياء بينك وبينه بدلاً من ستره.. ربما يقول في المرة الأولى عند افتضاح أمره، «لن أكرر الخطأ» ثم في الثانية سيختلق الأعذار «مش قادر أبطل كذا..»، وبعدها سيطلب مزيد من المال لشراء السجائر مثلا.