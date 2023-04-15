أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: المراهقة ليست سبة.. والعزلة تؤدي للإلحاد

حذر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من العزلة الأسرية خاصة بين الأبناء والأزواج، وذلك لما لها من مصائب منها الإلحاد والإدمان سواء كحل أو مخدرات أو إدمان المواقع الإباحية، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منع العزلة نهائيا في قوله: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «العزلة مش بس الأولاد بس اللى بيقعوا فيها لا ممكن تلاقى الزوج أو الزوجة، لها أعراض منها لازم نعرفها عشان نتعامل معها، تلاقى شخص منعزل وشارد الفكر، وتلاقيه قاعد وسط الناس وبيتكلم على الغربة، الجلوس الطويل على الانترنت، وأحيانا يصاحب ده أمور سيئة منها التدخين الشره والخمور والمواقع الإباحية، وبرضوا تلاقيه مش عاوز يخرج في أي حتة أسرية تقول له تعالى نزور فلان يقولك لا أنا قاعد فى البيت، ده يشعرنا بأن هناك خطر، ولازم نسأل ليه بيقفلوا الباب».

واستكمل: «إيه اللى بيوصل للعزلة دى ويخلى الأولاد يغلقون الأبواب على أنفسهم؟! أول حاجة اضطراب مرحلة المراهقة وهي النظر للمراهق على أنه شخص عنده شهوة وممكن يعمل ذنب في أي لحظة، ليه كده ما نقول شخص محتاج تنمية شخص يبحث عن شخصيته، لأ للأسف بعض الناس يعتبرونه سبة حتى لما يسبوا حد كبير يقولوا له أنت مراهق، ليه ده كله».