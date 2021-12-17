ظهور نادر لـ حمادة هلال «أيام الكحرتة»: صوته وصورته في مرحلة المراهقة

أثار الفنان حمادة هلال، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن ظهور نادر واستثنائي له في فترة الشباب، عندما كان يخطو خطواته الأولى في عالم الغناء.

وطرحت قناة «ArT»، مقطع فيديو من الأرشيف البرامجي لها، ظهر فيه حمادة هلال في سهرة تليفزيونية مع الفنان نجاح الموجي وسعاد نصر وعايدة رياض، إذ تحدث الأول آنذاك عندما كان في الـ17 عامًا من عمره، عن كواليس دخوله عالم الغناء.

ارتباط وثيق بين الغناء وحمادة هلال منذ الصغر

وأوضح، أنه ارتبط بعالم الغناء منذ صغره عندما كان في عمر التاسعة، إذ كان يغني داخل غرفته وفي الأفراح الشعبية في منطقته، وكانت أكثر أغنية يشدو بها وقتها هي «اللي تعبنا سنين في هواه»، للمطرب جورج وسوف.

وقال أحد المتابعين في تعليق: «حمادة هلال لما كان شبهنا جيل الطيبين»، فيما قال آخر: «إيه الزمن ده.. صوتك كان لسه في مرحلة المراهقة.. بس جامد طبعا».

تأجيل حفل حمادة هلال

يذكر أن الفنان حماده هلال، أعلن عن تأجيل موعد حفله المقرر، مساء الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر في دولة العراق، وأوضح عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، لجمهوره أسباب تأجيل الحفل.

وكتب «هلال»: «مساء الفل على كل الحبايب تم تأجيل حفلتي فى العراق لتكون فى موعد أخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله وبشكر إدارة الحفل على تلبية طلبي لتأجيل الحفل لأسباب أمنية واحتراما لكل المناسبات الدينية وإن شاء الله هيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا جمعة مباركة».

ويأتي حفل حمادة هلال، بعدما أحيا عدد من الفنانين حفلات غنائية هناك، لعل أبرزهم المطربة إليسا، وكذلك الفنان محمد رمضان.