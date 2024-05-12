هشام آمنة: نعمل على تنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية «اقتصادية – إدارية – مالية».

جاءت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وقع البروتوكول كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أشرف صلاح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمل زكريا مدير مركز التنمية الإقليمية وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد ومعهد التخطيط القومي.

دعم القدرة التنافسية

ويتضمن البروتوكول عددا من المجالات ومن من ضمنها؛ دعم القدرة التنافسية وإدارة أداء محافظات البرنامج، فضلا عن المجالات المتخصصة مثل التخطيط والمتابعة والجوانب البيئية والاجتماعية والمشتريات والصيانة والتشغيل والمراكز التكنولوجية.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بالدور الفاعل لمعهد التخطيط القومي في مصر والوطن العربي لبناء الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني لصانعي السياسات في عدد من المجالات التنموية، مشيراً إلى أن توقيع بروتوكول التعاون سيضع إطاراً جديداً من أطر التعاون بين الجانبين والتي استمرت خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها عدد كبير من العاملين سواء بوزارة التنمية المحلية أو بوحدات الإدارة المحلية في الديوان العام للوزارة والمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومعهد التخطيط القومي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية نحو تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بالمحافظات.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد أداة الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية في تنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية.