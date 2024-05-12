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«التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تحل 126 ألف شكوى منذ عام 2018

كتب:

وائل فايز
11:52 ص | الأحد 12 مايو 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تلقي مبادرة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية أبريل 2024 نحو 797.8 ألف رسالة، تضمنت 128.6 ألف شكوى، حلت الحكومة منها نحو 126.4 ألف شكوى منها بنسبة 98.3%، وجارٍ حل 2171 شكوى، منوهًا بأهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفةٍ مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

تقديم خدمات

وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى نتائج مبادرة «صوتك مسموع»، خلال أبريل الماضي، حيث تلقت المبادرة 4602 رسالة منها 542 شكوى، تم الرد منها على 417 شكوى منها بنسبة 77%، وجار حل 125 شكوى، مقدما الشكر لجميع المسؤولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

شكاوى المواطنين 

وأشار إلى أنّ مبادرة صوتك مسموع تتلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين حول الإشغالات والنظافة ومخالفات البناء  وتعريفة المواصلات والتعديات، وتأكيد التفاعل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، ومعالجة أي مشكلات على الفور بالتعاون مع المحافظات والجهات المختصة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.