وزير التنمية المحلية: تعامل فوري مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة منع التعدى على الأراضي المُستردة بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية.

شدد وزير التنمية المحلية على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍّ جديدة في المهد علي أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة من موجات الإزالة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

المتغيرات المكانية

وأشار وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام من رصد التعديات حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

الموجة 22 على 3 مراحل

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت في 20 أبريل 2024 الماضي انتهت في 9 مايو الجاري.