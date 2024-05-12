8 إجراءات من «التنمية المحلية» للتيسير على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قدّم تيسيرات متعددة لخدمة وتشجيع المواطنين لتقنين الوضع والتصالح على المخالفات التي حددها القانون من أجل استرداد حق الدولة والحفاظ على النسق العمراني ومنع أي تشوهات أوعشوائيات مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن باب تقديم طلبات التصالح مستمر من خلال بوابة خدمات المحليات وتطبيق التصالح الإلكتروني وتتابع وزارة التخطيط تلك الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع التنمية المحلية من أجل التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقديم.

مواجهة مخالفات البناء

وأشار إلى أن من إجراءات التيسير على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ما يلي:

- باب التقديم مستمر لمدة 6 أشهر.

- استفادة كل طلبات التصالح القديمة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

- شهادة البيانات أول إجراء قبل تقديم طلب التصالح لمعرفة رأي جهة الولاية.

سداد قيمة التصالح

- تيسيرات في سداد قيمة التصالح سواء على أقساط أو الدفع الفوري مع خصم 25%.

- إضافة حالات جديدة للتصالح لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق منها تعد خط التنظيم وتجاوز حق الارتفاق وتخطي الارتفاع والمخالفات القريبة من الحيز العمراني.

- توفير أكثر من طريقة لتقديم التصالح على مخالفات البناء.

- شروط وأسعار التصالح واضحة لكل الحالات والمحافظات.

- تدريب القائمين على تنفيذ القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتوجيه بالتيسير على المواطنين.