حزب الجيل: افتتاح مسجد السيدة زينب يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية دينية رائدة

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيدة زينب بعد ترميمه وتطويره خطوة مهمة لتعزيز مكانة القاهرة التاريخية والدينية والثقافية، كما تؤكد حرص الدولة المصرية على الحفاظ على آثارها ومقدراتها، مرسخة مكانة مصر المهمة كوجهة للسياحة الدينية ومركزا للثقاقة الإسلامية.

مساجد آل البيت في مصر

وأوضح «هجرس» في بيان له، أن مساجد آل البيت في مصر، تشهد تحت قيادة الرئيس السيسي، عملية تطوير شاملة تُضفي عليها رونقًا جديدًا وتُعزز من مكانتها الدينية والتاريخية والثقافية.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية هذه المساجد ودورها في نشر القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرا إلى مساجد آل البيت في مصر من أقدم وأهم المعالم الإسلامية في مصر، حيث تحتضن ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وتُمثل هذه المساجد رمزًا للتاريخ الإسلامي العريق، وتجسيدًا لقيم التسامح والتعايش التي تُميز المجتمع المصري.

افتتاح مسجد السيدة زينب

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، إلى أن افتتاح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، فضلا عن أعمال تطوير مساجد آل البيت تهدف إلى الحفاظ على طابعها المعماري الأصيل مع إضافة لمسات عصرية تُواكب متطلبات العصر، وتشمل أعمال التطوير ترميم المباني، وتجديد الزخارف، وتطوير البنية التحتية، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصلين والزائرين، مؤكدا أن أعمال التطوير تساهم في جذب المزيد من محبي السياحة الدينية من داخل مصر وخارجها، ممّا يُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية دينية رائدة، وتُسهم السياحة الدينية في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن حرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر لطائفة البهرة لمساهمتها في تطوير مساجد آل البيت يعكس متانة العلاقات التي تجمعهم بمصر في خدمة آل بيت رسول الله بتطوير وترميم مساجدهم وأضرحتهم، مشيرا إلى أنها رد حاسم وقاطع على كل ادعاءات أهل الشر وإشاعاتهم المغرضة بشأن هدم مساجد آل البيت، لصالح مشروعات استثمارية، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها كل متطلبات التقدم الحضاري من جهة والحفاظ على المكانة التاريخية والآثرية، في ضوء تنمية عمرانية تليق بمكانة مصر العريقة والتاريخية.