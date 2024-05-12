نائب محافظ القاهرة تكشف خطة تطوير محيط مسجد السيدة زينب (صور)

طورت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة محيط مسجد السيدة زينب تزامنا مع أعمال افتتاحه، وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك نظرا لأهمية الموقع ومكانة صاحبة المقام السيدة زينب ومكانتها العالية في قلوب المصريين والمسلمين و المهتمين بالثقافة الاسلامية في شتى بقاع الارض.

تطويرمسار آل البيت

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية لم تدخر جهدًا في مشروع تطوير مسار مزارات آل البيت، وعلى رأسها تطوير محيط ميدان السيدة زينب بنطاق حي السيدة زينب من خلال العمل على محاكاة عصر القاهرة الاسلامية بكافة تفاصيلها واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصرها، تماشيا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا المكان وحفاظا على الهوية البصرية للمشروع باعتباره نقلة حضارية ينتظرها مرتادو الأولياء ومحبي آل البيت.

وأضافت نائب المحافظ، أن خروج الأعمال إلى النور جاءت من خلال العمل المتواصل والجولات التفقدية والميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية والتنفيذية وفرق العمل ومهندسي متابعة المشروعات القومية والدعم الفني والأجهزة المعنية والتنفيذية في المنطقة الجنوبية، لإنجاز هذا التطوير في إطار متكامل للحفاظ على تصميمات وروعة العمارة الإسلامية الممتدة.

وأشارت إلى أهمية إحياء المناطق التاريخية والأثرية في محافظة القاهرة، وإبراز قيمتها لما لها تأثير إيجابى على جذب السياحة الداخلية والخارجية .

طلاء الواجهات ضمن تطوير المنطقة

وأوضحت أنّ الأعمال تضمنت متابعة شاملة لكافة تفاصيل المشروع، ومنها ترميم أسفلت وتخطيطه بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والشوارع المحيطة ورفع كفاءة الإنارة وترميم الانترلوك والأرصفة وطلاء البلدورات وواجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها، بشكل يتناسب مع روح وعبق العصر.

ولفتت إلى تطوير ودهان الأسوار بنطاق الشارع، ورفع كفاءة وتشجير الميادين والجزر الوسطى ومنها تطوير حديقة ميدان السيدة زينب، وأمام مدرسة الخديوية وحديقة قنديل أم هاشم مع وضع الفازات الديكورية لتكتمل الحديقة وتصبح متنفسا لقاطني المنطقة ورواد مزارات أل البيت .

وأكدت أنه جرى خلق متنفس صحي ونظيف ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحي العريق من خلال إنشاء حديقة قنديل أم هاشم في شارع بورسعيد والتي تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتضم 8 برجولات و30 مقعدا خشبيا ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة، ورفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة المصممة على الطراز الإسلامي بعدد 48 عمودا.

وأعربت المهندسة جيهان عبد المنعم عن سعادتها وفخرها بانجاز الأعمال التي تمت بنطاق ميدان السيدة زينب، وقدمت خالص تقديرها لكل الاجهزة التنفيذية وفرق العمل التي شاركت في هذا الإنجاز لدعم المشروعات القومية طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الشأن.