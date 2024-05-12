«ثقافة الشيوخ» ترحب بمقترح إنشاء متحف لعظيمات مصر في العاصمة الإدارية

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، فكرة إنشاء متحف شمعي بالعاصمة الإدارية لتخليد نابغات وعظيمات مصر من السيدات في جميع المجالات بالعصر الحديث، وذلك في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، وبحضور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية لوزارة الثقافة.

استخدام خامات أخرى غير الشمع

وخلال المناقشات، اقترح أعضاء اللجنة أن يشمل المتحف عظيمات وعظماء مصر «سيدات ورجال»، وإزاء تأكيدات ممثلي الحكومة حول التكلفة الباهظة التي يكبدها متاحف الشمع حاليا، وضع الأعضاء تصورات وآليات مختلفة لإنشاء المتحف ومنها استخدام خامات أخرى غير الشمع، أو أن يكون عبر خاصية الهولوجرام، وهي عبارة عن مرض مرئي يقوم بإعادة إنشاء الصورة وعرضها كمجسم ثلاثي الأبعاد، فيما ذهب البعض الآخر من أعضاء اللجنة إلى إمكانية إطلاق متحف إلكتروني «أونلاين».

من جانبه، رحب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بفكرة إنشاء متحف لعظيمات مصر، الذين يستحقون كل التقدير والاحترام وتخليد ذاكرهم، وتعريف الأجيال المتعاقبة بإسهاماتهم على مدار التاريخ.

وفي هذا الإطار، طالب محمود مسلم وزارة الثقافة بدراسة الآلية والوسيلة المناسبة لإنشاء هذا المتحف، والبدائل المتاحة غير الشمع.