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«إزاي أعرف إن ربنا قبل طاعتي؟».. يسري جبر يجيب عبر قناة الناس

كتب:

حسن سمير
07:18 م | الأحد 12 مايو 2024
الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف

الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول: «إزاي أعرف إن ربنا تقبل طاعتي علشان يكون ده دافع لي على الاستمرار في الطاعة؟».

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «أولا لازم تكون ثقتك في الله كبيرة؛ لأن ربنا من كرمه يستحيل تقف بين يديه ويعرض عنه، كونه قواك على طاعته وكونه أجرى الدعاء على لسانك فهذا معناه قبول لك».

وتابع: «بلاش سوء ظن بالله، ربنا مش هيقبلني ولا مش هيسامحني، بلاش الأمور ده، في حال استمرارك على الطاعة هذا دليل على قبول الله لطاعتك».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 

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