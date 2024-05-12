إمام مسجد السيدة زينب: المقام الشريف محفور في أذهان المصريين عبر العصور

قال الشيخ أحمد عصام، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنّ اليوم جرى افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، بحضور الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنّ مواعيد زيارة ضريح والمقام السيدة زينب، يبدأ من 10 صباحًا إلى بعد العشاء.

حب المصريين لآل بيت رسول الله

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ اليوم كان مشهودًا بالبركة والفرح الذي يظهر على وجوه الوافدين والزوار للصلاة في مسجد السيدة زينب، وزيارة مقامها الشريف، مواصلًا: «لمست في عيون المحبين، الشوق والحب، وهو ليس بغريب على المصريين، فهم محبين لآل بيت رسول الله، ولاسيما السيدة زينب ابنه سيدنا علي والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم».

مسجد السيدة زينب ومقامها الشريف

وتابع أنّ مسجد السيدة زينب ومقامها الشريف محفور في أذهان وذكريات المصريين عبر العصور، فهي كان لها تعلق خاص بالمصريين، فعندما أُخرجت من المدينة بعد أن عانت في كربلاء في العراق، نصحها عبدالله بن عباس، قائلا: «اذهبي إلى مصر، فإن فيها قومًا يحبونكم لله، ولقرابتكم لرسول الله، وإن لم تجدي أرضًا تسكنيها هناك، فستجدين قلوب أهلها وطنًا».