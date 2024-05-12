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الرئيس السيسي لسلطان البهرة: مشاركتكم في تطوير مساجد آل البيت مقدرة جدا

كتب:

نرمين عفيفي
08:58 ص | الأحد 12 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسلطان طائفة البهرة ضيفا على مصر، موجّها له التحية والتقدير والشكر على المشاركة في افتتاح تطوير الأضرحة الخاصة بالإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.

وأضاف الرئيس السيسي: «مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة جدا ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدّة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة».

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