ضبط 8 أطنان أسمدة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مخصصة للجمعيات الزراعية، والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، محمل في إحدى السيارات أثناء سيرها على الطريق الدائري بنطاق مدينة الفيوم، قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق الأسعار.

وأوضح المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ الحملة تأتي ضمن استمرار شن حملات تموينية مكبرة على مختلف الأسواق، ومحال الجزارة، والمخابز، والطرق، لإحكام الرقابة، والتأكد من تخفيض الأسعار، وجودة المعروض ومطابقته للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية

وأضاف إنّ حملة تموينية مكبرة من إدارتي مركز ثان الفيوم، وسنورس تمكنت من ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مخصصة للجمعيات الزراعية، ومحظور تداولها خارج الجمعيات، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.