تحرير 42 محضرًا متنوعًا خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكثفة على العديد من الأسواق، ومحال المواد الغذائية، والسوبر ماركت، ومحال الأسماك، بالاشتراك مع الطب البيطري، وذلك للتفتيش على الأسماك المملحة والفسيخ والسردين والرنجة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، للتأكد من صلاحية المعروض، والتزام التجار بتخفيض الأسعار.

وتمكنت الحملة، من تحرير 42 محضرًا لمخالفات متنوعة، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاحن والمخابز، والأسواق، والأنشطة التموينية، والمواد البترولية في نطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة ومراقبة الأسعار والسيطرة على الأسواق.

الرقابة التموينية تحرر 14 محضرًا

وتمكنت الرقابة التموينية من تحرير 14 محضرًا متنوعًا بمحافظة الفيوم، التي تضمنت ضبط محضر تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي غير مسموح بتداوله خارج المخابز البلدية، فضلًا عن تحرير محضر غش تجاري ضبط 200 كجم أكياس أرز معبأة غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية، ومحضرين منشآت دون ترخيص، و3 محاضر شهادة صحية، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأخيرًا تحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

تحرير 7 محاضر متنوعة بمدينة الفيوم

وتمكنت حملة تموينية مكبرة بنطاق قسم ثان الفيوم، من تحرير 7 محاضر متنوعة، محاضر عدم إعلان عن أسعار في محال بقالة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية لأحد أصحاب محال البقالة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية لمندوب سيارة توزيع مواد غذائية.

تحرير 9 محاضر بيوسف الصديق

كما تم تحرير 9 محاضر بمركز يوسف الصديق، تضمنت 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية للمنشآت.

تحرير 12 محضرًا لمنشآت بإبشواي

وفي أبشواي، جرى تحرير 12 محضرًا، بينها 2 محضرًا لخبز ناقص وزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم إعطاء بون، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

تشديد الرقابة على كافة الأسواق

وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على استمرار تشديد الرقابة على كافة الأسواق، ومحال الجزارة، والمخابز، ومنافذ بيع السلع، للتأكد من مطابقة المعروض للشروط الصحية، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع التجار، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.