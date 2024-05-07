تحرير 50 محضرا متنوعا للمخابز خلال 4 حملات تموينية مكبرة بالفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من تحرير 50 محضرًا متنوعًا لعدة مخابز، وذلك خلال 4 حملات تموينية مكبرة في مختلف مراكز المحافظة، بهدف مراقبة الأسعار، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لجشع التجار، والتأكد من التزامهم بتخفيض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تحرير 50 محضرًا للمخالفين

وأشار المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي، إنّه جرى شن 4 حملات تموينية مكبرة من إدارة الرقابة التموينية في بندر أول وثان الفيوم، وإدارة تموين مركز طامية، والتي تمكنت من تحرير 50 محضرًا للمخالفين، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تحرير 16 محضر ببندر أول

وأشار إلى أنّ إدارة تموين بندر أول الفيوم، شنت حملة تموينية مكبرة على العديد من المحال والمخابز، إذ جرى خلالها تحرير 16 محضرًا تضمنت محضرين فتح مخبزين سياحي دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 6 شيكارة دقيق سياحي زنة 25 كجم، ومحضر سجائر أزيد من السعر، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، و4 محاضر عدم إعطاء المواطنين بون صرف خبز، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجن.

تحرير 18 محضرًا ببندر ثان

وفي بندر ثان الفيوم، تمكنت إدارة التموين من تحرير 18 محضرًا تضمنت الآتي:

تحرير محضر لمخبز بلدي إثبات مبيعات وهمية 5 آلاف و490 رغيفًا على ماكينة الصرف دون إنتاج فعلي لهم.

محضر تصرف مخبز في شيكارة دقيق بلدي مدعم غير مسموح بتداوله خارج المخابز البلدية.

تحرير 5 محاضر نقص وزن في رغيف الخبز.

تحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

تحرير 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن.

تحرير 5 محاضر بمركز طامية

وتمكنت إدارة تموين مركز طامية من تحرير 5 محاضر مُتنوعة، تضمنت تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار بيع اللحوم، ومحضر عدم وجود شهادة صحية لمخبز فينو.

استمرار الحملات المكثفة

أكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التموينية المكثفة على مختلف المحال، والمخابز، والأسواق، لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروضات، والتصدي لجشع التجار.