ضبط 93 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية عن قيام إدارة الرقابة التموينية بضبط 93 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، إذ جاءت الحملات بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

حملات على 150 مخبزا بالدقهلية

وأوضح أنه تم تكليف إدارة الرقابة التموينية بناحية مركز ميت غمر، وتمي الأمديد، وطلخا، والمنزلة، إذ تم المرور على 150 مخبزا للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تحرير 93 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأكد تحرير 56 مخالفة في الرقابة على المخابز و37 الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

• محضر عدم تمكين حملة.

• 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

•محضر مبيعات وهمية

• 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 10 محاضر تصرف في دقيق

•محضران توقف عن الإنتاج.

• 4 محاضر تجميع دقيق

• 18 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

• 14 محضرا نقص وزن رغيف الخبز.

26 محضرا عدم إعلان عن الأسعار.

• 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

• محضران غش تجارى.

• محضران بيع بأزيد من السعر الرسمي السجائر.

• محضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان