انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، غداً الاثنين، في ظل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، للصف الثالث السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الاثنين 13 مايو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 14 مايو 2024: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الأربعاء 15 مايو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الخميس 16 مايو 2024: مادتي الرياضيات، وICT.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي التي تبدأ غداً الاثنين الموافق 13 مايو وتنتهي الخميس 16 مايو 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.