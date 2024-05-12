تفاصيل صادمة عن متحور «FLiRT».. هل نحتاج إلى جرعة لقاح جديدة؟

لم يهدأ ضجيج تبعات فيروس كورونا «كوفيد 19» الذي لا يزال يلقي بظلاله على العالم، بعدما أعلن عن نفسه بسلالة جديدة تُدعى «Flirt»، ظهرت وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من مخاطرها، لما يحيطها من غموض حول أعراضها وطرق الوقاية، ما يفتح بابًا للشك حول فعالية جرعة اللقاحات الأخيرة الخاصة بهذا الفيروس وعائلته، فهل ستحتاج إلى تلقي جرعات جديدة لتفادي الإصابة بالمتحور «Flirt»؟

هل يحتاج العالم إلى جرعات لقاحات جديدة للوقاية من متحور «flirt»

مع توقع انتشار الفيروس مع اقتراب فصل الصيف، قد يثير هذا الأمر قلقًا بشأن فعالية جرعة اللقاح الأخيرة التي تلقيتها بشكل عام، إذ يعتمد ذلك على موعد حصولك على الجرعة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا، وهي التي ستحدد مدى حمايتك من السلالة الجديدة، بحسب صحيفة «thehill» التي نقلت عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في الخريف الماضي، جرى إصدار لقاحًا محدثًا ضد «كوفيد-19»، ما جعل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية، تحث الجميع على الحصول على اللقاح من أجل إطالة مدة الحماية ضد الوباء ومتحوراته.

حماية من الفيروس

لقاحات كوفيد-19 ستوفر حماية من الفيروس لمدة عدة أشهر، في تحديث شهر فبراير حول أحدث جرعة معززة للقاح، والتي تم توفيرها في سبتمبر، إذ قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه في حين كانت فعالة «من سبتمبر إلى يناير»، إلا أنهم يتوقعون أن تضعف هذه الحماية بمرور الوقت، كما هو الحال مع الجرعات السابقة.

«الدراسات المعملية أظهرت حتى الآن أن اللقاحات والمناعة قد توفر حماية جزئية فقط».. هكذا يقول ويليام شافنر أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت، لذلك يبدو أن العالم سيكون على موعد مع جرعات جديدة من اللقاحات، حال تحولت السلالة إلى وباء وجائحة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تكون تركيبات لقاحات كوفيد-19 المستقبلية مبنية على سلالة JN.1، وهي قريبة جدًا من متحورات «FLiRT»، التي كانت الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في حديثه لـ «الوطن»، إن متحور فليرت الجديد، لن يكون الأخير في سلالات كورونا المتجددة، بل سيكون الأكثر انتشارًا بين الأشخاص، أضعاف كوفيد 19، لكنه لن يكون أكثر فتكًا مثلما يردد البعض، لذلك يجب اتخاذ قواعد الأمان المتعارف عليها منذ ظهور الأزمة، وعلى رأسها الحصول على جرعات اللقاح الموصى بها عالميًا.