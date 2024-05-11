مخاوف بعد اكتشاف فيروس جديد في السعودية.. من عائلة كورونا

تسابق الوكالات الصحية الزمن لتحديد مصادر تفشي فيروس «ميرس» في السعودية بعد ظهور ثلاث حالات مؤكدة من العدوى لدى أشخاص لم يتعاملوا مباشرة مع الإبل، التي تُعتبر المصدر الرئيسي المعروف للفيروس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تلجراف» البريطانية.

وفاة 35 حالة بفيروس ميرس

ويُعرف الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وهو جزء من عائلة فيروسات كورونا، حيث توفي 35 شخصًا من الحالات المؤكدة حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس من الإبل وحيدة السنام، وتم ربط معظم حالات التفشي السابقة بالأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه الثدييات أو حليبها الخام.

مخاوف من انتشار الحالات الأقل حدة دون اكتشافها

ومع ذلك، لم تتمكن السلطات في السعودية من تحديد مصدر تفشي المرض الحالي بالحيوانات، حيث تم اكتشاف الحالات الأخيرة عندما ذهب أستاذ يبلغ من العمر 56 عامًا بالعاصمة الرياض إلى المستشفى في أوائل أبريل الماضي، وكان يعاني من أعراض مثل السعال والحمى، إلا أنه توفي في الحال؛ مما أثار مخاوف من انتشار الحالات الأقل حدة دون اكتشافها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، إلى عدم وجود تاريخ واضح للتعرض لعوامل الخطر النموذجية لميرس-كوف، لافتة إلى أن الأبحاث ما زالت جارية، بما في ذلك تحديد مصدر العدوى.

ووفقًا للدكتورة ساسكيا بوبيسكو، خبيرة الأوبئة في الأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة ماريلاند، يمكن للمستشفيات أن تكون إما مصدرًا للوقاية أو تسهم في تضخيم انتقال العدوى.