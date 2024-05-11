هل متحور كورونا الجديد «FLiRT» خطير؟.. مراكز السيطرة على الأمراض تكشف مفاجآت

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، بدأت منظمة الصحة العالمية بالتحذير من متحور فيروس كورونا الجديد المسمى «FLiRT»، فيما كانت الولايات المتحدة أولى الدول التي واجهت هذا المتحور، لكن المفاجأة كانت في أن سرعة انتشاره ضعيفة للغاية، على عكس المتحورات الأخرى.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قالت إنه لا توجد أي مؤشرات حالية تشير إلى أن متحورات «FLiRT»، والمعروفة حاليًا باسم «KP.2» قد يسبب خطورة من السلالات الأخرى، وهو المتغير الأقل انتشارًا بين المتحورات الأخرى منذ أن انتشر الوباء نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية.

انتقال متحور كورونا «FLiRT» ضعيف

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض: «لا يسبب زيادة في الإصابات لأن انتقاله منخفض»، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة انتقال الفيروس في المجتمع الأمريكي وكيفية أداء اللقاحات ضد السلالة الجديدة، بحسب شبكة «CBS NEWS» الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بسبب المتحور الجديد، ورغم تضاعفها في أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تسبب أعراضًا قوية وانتشاره بطيء نسبيًا.

وسمي متحور فيروس كورونا الجديد بـ«FLiRT» لأنه يتكون من طفرتين مميزتين تم رؤيتهما في متغير JN.1 الذي اجتاح جميع أنحاء العالم خلال فصل الشتاء الماضي، وتتكون الطفرة الجديدة من متحورين هما KP.2 وKP.1.1.

أعراض متحور كورونا الجديد

وتشمل أعراض متحور كورونا الجديد ما يلي:

- ارتفاع درجات الحرارة.

- السعال.

- التهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف.

- الصداع.

- آلام العضلات، وصعوبة في التنفس.

- فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم.

- إسهال خفيف.