لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا

لأول مرة، أصدرت المحكمة في المغرب حكمًا هو الأول من نوعه لتعويض سيدة عانت بسبب مضاعفات لقاح فيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية دفع 250 ألف درهم للسيدة، أي نحو 25 ألف دولار أمريكي، بسبب إصابتها بشلل في الوجه نتيجة اللقاح، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وقالت المحكمة في بيانها، إن وزارة الصحة ستتحمل المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، ودفع 250 ألف درهم للسيدة المتضررة من لقاح فيروس كورونا.

المدعية هي أستاذة جامعية، واسمها نجاة التواتي، وتعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، نتيجة تلقيها لقاح «أسترازينكا»، وبدورها سبب لها التهابًا في الأعصاب، وكانت السيدة قدمت في يونيو من عام 2022 بشكوى أمام المحكمة الإدارية، ليأتي الحكم بعد عامين تقريبًا.

الآثار الجانبية للقاح «أسترازينكا»

يذكر أن شركة الأدوية البريطانية السويدية «أسترازينكا»، أعلنت قبل أيام أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» يسبب آثارًا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.