ضبط أحد الأشخاص لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة في محافظة الإسكندرية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلي "لاب توب" – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – عدد 3 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها المتهم في تلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه، كما تم ضبط (أحد الأشخاص، وزوجته) لقيامهما بالاتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.