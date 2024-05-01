حوادث مأساوية في لبنان وحريق ببغداد وأمطار غزيرة بالخليج.. ماذا يحدث في الدول العربية؟

تشهد العديد من الدول العربية أحداثا مأساوية، أسفرت عن مصرع العشرات، حيث تسببت الفيضانات في غرق عدد من المناطق بلبنان، بينما اندلع حريق بأحد المطاعم ونتج عنه مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، فيما شب حريق في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد دون معرفة الأسباب.

حوادث مأساوية في لبنان

شهدت لبنان سلسلة من الأحداث الكارثية التي أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من المواطنين، فقد اجتاحت السيول بعض المناطق في البلاد، بالإضافة إلى وقوع حادث مأساوي تسبب في اندلاع حريق في بيروت.

تعرضت مناطق مختلفة في لبنان لفيضانات ناجمة عن سيول غزيرة، ما أدى إلى حدوث أزمة بمستشفى السيدة في جونية، حيث دخلت المياه إلى قسم الطوارئ وأغرقت موقف السيارات المجاور، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى في المكان.

وتعرضت منطقة جونية في لبنان لفيضانات كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة، تسببت في تعطيل حركة المرور، وفي الشمال الشرقي للبنان، غمرت المياه شوارع وطرقات منطقة اليمونة.

وعلى جانب آخر، تعرض أحد المطاعم في بيروت، العاصمة اللبنانية، لحريق مأساوي أسفر عن مصرع 9 أشخاص نتيجة اختناقهم، وأصيب شخصان آخران.

#بالفيديو: كارثةٌ جرّاء حريق داخل مطعم في #بيروت #لبنان

#عاجل ارتفاع عدد القتلى جرّاء حريق المطعم في بشارة الخوري في بيروت إلى ٩



أعلن فوج إطفاء #بيروت أن "عناصره أطفأت حريقاً في مطعم في منطقة بشارة الخوري في بيروت". ⁰وأوضح أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم… pic.twitter.com/BjNWBSmcyK — طارق أبوزينب Tarek Abou Zeinab (@tarekabouz) April 30, 2024

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار موقع الحادث في بشارة الخوري، وأكد على ضرورة إجراء تحقيق سريع لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤولين عنه، واصفا الحادث بالمأساوي.

حريق ببغداد

وفقًا لنبأ عاجل من قناة القاهرة الإخبارية، شب حريق في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد دون معرفة الأسباب.

أمطار غزيرة بالخليج

شهدت الدول العربية عدة منخفضات جوية شديدة ورياح قوية، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول في مختلف البلاد، ومن بين البلدان الأكثر تأثرا عمان، والإمارات، والمملكة العربية السعودية نتيجة للتغيرات المناخية المفاجئة.

وتعرضت محافظات المملكة العربية السعودية لسيول عارمة أثرت على الحياة في عدة مناطق، حيث جرفت المياه الكثيفة مئات السيارات وأثرت على العديد من المواطنين، وتضررت المدينة المنورة ومكة المكرمة بشكل كبير جراء هذه الأحداث، بالإضافة إلى تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وتم رفع الإنذارات في بعض المناطق وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، بأنه لا يزال هناك عدم استقرار في حالة الطقس، ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار في عدة مناطق مختلفة، وناشد المركز جميع المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، من أجل الحفاظ على سلامتهم وتفادي أي ضرر.

وشهدت محافظات عمان خلال الفترة الأخيرة ظروفا جوية قاسية أسفرت عن مصرع حوالي 16 شخصًا، بما في ذلك تلاميذ، وتوفى عدد كبير من الأشخاص داخل سياراتهم جراء العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة والرياح العاتية.