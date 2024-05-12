عضو بـ«الشيوخ»: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا تحرك جاد لفضح الجرائم الإسرائيلية

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، إن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تحرك جاد لدعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وسط صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين العُزل في غزة، ومحاولة الكيان الصهيوني لتهديد أمن واستقرار المنطقة في تحدٍ واضح للقوانين الدولية.

دعم الأشقاء في غزة

وأكد «فهمي» في بيانٍ اليوم، أن مصر بما تمتلكه من خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء في غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدني في تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التي يعيشونها هناك.

وقف إطلاق النار

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه في الوقت الذي تبذل في مصر جهودًا كبيرة في جميع الاتجاهات وبكل الطرق الممكنة لكسر الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، من أجل إقرار السلام الشامل والعادل منفردة، وتطلق مبادراتها لوقف إطلاق النار والحفاظ على الأرواح الإنسانية، يحاول الاحتلال الإسرائيلي المراوغة ليستمر في جرائمه.

وشدد على أن مصر لن تستسلم في بذل جهودٍ أكبر لوقف نزيف الدم وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة، ووقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء هذه الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته تجاه ما يحدث في غزة، وتلويح الكيان الصهيوني باقتحام رفح الفلسطينية مما يهدد أمن الجميع.