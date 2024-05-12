قيادي بـ«الشعب الجمهوري» يثمن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل

ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إعلان الخارجية المصرية اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية.

الأزمة الفلسطينية

وقال رزق في بيانٍ له اليوم، إن مصر تخطو خطوات سريعة ومهمة وجادة نحو محاولة حل الأزمة الفلسطينية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية للأراضي المحتلة ونالت من المدنيين العُزل والأطفال والمرضى في المستشفيات والنساء، واستهدفت حتى مخيمات النازحين أمام مرأى ومسمع من العالم كله، الذي يقف مكتوف الأيدي ويأبى ألا يكون جزءا من محاولات إنهاء هذا الصراع، الذي بات يُهدد الأمن القومي للجميع، خاصة في ظل اتساعه المستمر.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري أن مصر تمتلك كوادر قانونية ودبلوماسية، قادرة على عرض الأدلة والحجة القضائية بكفاءة وقدرة عالية، مشيرًا إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا للمرة الثانية يؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، لاسيما وأن الكيان الصهيوني يعمل عمدًا على رفض مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، رغبة منه في تصفية القضية إما بالإبادة أو بالتهجير القسري للفلسطينيين عن أراضيهم، وهو ما ترفضه مصر رفضًا قاطعًا.

وشدد «رزق» على أن السياسة العدوانية التي تمارسها قوات نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، في حاجة إلى تكاتف دولي من الجميع لوقف الجرائم المأساوية، التي تصاعدت إلى حد التهديد بتنفيذ اجتياح لمناطق أخرى مثل رفح الفلسطينية، وهو ما أكدته مصر من قبل أن استمرار الأزمة يُنذر باتساع رقعة الصراع وتهديد السلام والأمن الدوليين.