«مصر للطيران» تعلن بدء إصدار تذاكر الحج لهذا العام 

قالت شركة مصر للطيران، إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه في إطار استعدادات الشركة لموسم الحج هذا العام 1445هجريا - 2024 ميلاديا، فإن الشركة تعلن بدء إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام اعتبارًا من يوم 11 مايو الجاري وحتى 10 يونية 2024.

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان اليوم، أنها خصصت 3 مكاتب فقط تابعة للشركة وهي مكتب شبرا لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب الشركة بمبني أكاديمية الشرطة سابقًا بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.