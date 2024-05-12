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سعر تذكرة طيران الحج 2024.. 35 ألف جنيه لحجاج القرعة

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:34 م | الأحد 12 مايو 2024
مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج لحجاج القرعة والجمعيات الأهلية

مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج لحجاج القرعة والجمعيات الأهلية

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات الطيران لم تعلن حتى الآن عن سعر تذكرة طيران الحج 2024 لحجاج السياحة والبالغ عددهم نحو 23 ألف حاج.

موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر هذا العام ما بين 35 إلى 65 ألف جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعلن شركات الطيران أسعار تذاكر الطيران لحجاج السياحة خلال الأيام المقبلة.

محددات سعر تذكرة طيران الحج 2024 لحجاج السياحة 

وأضاف لـ«الوطن»، أن سعر تذكرة طيران الحج 2024، بالنسبة لحجاج السياحة تحددها العديد من الأمور، مثل المدة البينية بين موعد سفر الحجاج إلى الأراضي السعودية وموعد العودة ، فضلا عن خط سير الرحلة، إضافة إلى موعد السفر حيث أن هناك مواعيد سفر تكون خلالها الأسعار أعلى من غيرها.

سعر تذكرة طيران الحج 2024

فيما أعلنت شركة مصر للطيران، أن سعر تذكرة طيران الحج 2024 بالنسبة لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية بلغت نحو 35 ألف جنيه، وهو ذات السعر بالنسبة لحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، ووفقا للشركة فإن مصر للطيران هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تذاكر الحج لحجاج القرعة والجمعيات الأهلية والبالغ عددهم نحو 22 ألف حاج.

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بقلم عبده أبوغنيمة