إيلون ماسك يكسب التحدي.. ماذا فعل الروبوت أوبتيموس في مصنع «تسلا»؟ (فيديو)

«يقوم بالفعل بمهام المصنع وله مختبر خاص».. هكذا مهد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا العالمية، إيلون ماسك لظهور النموذج الأولي للروبوت أوبتيموس، الأمر في البداية لم يُصدق وظهر كأنه خيال علمي، لكن بالفعل نشرت «تسلا» في الساعات القليلة الماضية أول فيديو للروبوت الذي بدى بشكل أشبه بالبشر وهو يمارس مهاما معقدة، فماذا فعل؟.

بمظهر يشبه البشر بشكل كبير، أصدرت شركة تسلا مقطع فيديو جديدًا لنموذج أولي لروبوتها أوبتيموس؛ وهو ينقل خلايا البطارية من صينية إلى أخرى، أولاً، بمفرده، ثم بالتعاون مع روبوت صناعي أخر، مهارات الروبوت أذهلت الجمهور واختلف البعض حول مدى إعجابه به، فيما كانت التعليقات كالتالي:«بشكل عام، من الواضح أن مجال الذكاء الاصطناعي يتحرك بسرعة فائقة في الوقت الحالي، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب لتطوير روبوتات بشرية ذات أغراض عامة للاستفادة منها».

Over the past couple of months, our awesome manufacturing team has built more bots for us to work on, and collect AI data from!



We’ve trained and deployed a neural net allowing Optimus to start doing useful tasks, such as picking up battery cells coming down a conveyor and… https://t.co/eZWC2X8p19