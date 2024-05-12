«فرق توقيت» مشروع تخرج لحل مشكلات الآباء مع الأبناء

فكر 8 طلاب فى الفرقة الرابعة بكلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى طرح قضية اجتماعية شائكة، تعانى منها الأجيال الحالية، وهى اختلاف طريقة تفكيرهم عن آبائهم، نظراً للتطور الطبيعى للتكنولوجيا، وحدوث فجوة كبيرة بين الأجيال.

تقليل الفجوة الزمنية والفكرية بين الأجيال

«فرق توقيت»، هو الاسم الذى اختاره الطلاب لمشروع التخرّج، بهدف تقليل الفجوة الزمنية والفكرية بين الأجيال، من خلال نشر ثقافة احترام وتقبّل أفكار الآخرين، وعدم التقليل منها، بالإضافة إلى توعية الأكبر سناً بكيفية التعامل مع الأجيال القادمة، ومدى استيعابهم للتطور السريع فى التكنولوجيا، حسب حديث سلسبيل علاء، إحدى طالبات المشروع لـ«الوطن»: «كل واحد فينا شايف إن عنده اختلافات كبيرة مع أهله، فى استايل اللبس والأغانى وحاجات تانية كتيرة، علشان فرق السن والزمن».

أهداف مشروع «فرق توقيت»

يهدف المشروع إلى إمداد الأسر والأهالى بنصائح كثيرة، للتعامل مع الأبناء واحتوائهم، حتى يكبروا فى بيئة سليمة، تجعلهم قادرين على التعامل مع الآخرين، لتجنّب الوقوع فى الأخطاء، والعمل على خدمة المجتمع، وفقاً لـ«سلسبيل»: «بنحاول نقرّب المسافة بين الأجيال، وبنوعى الأهالى إن الزمن اتغير، وبالتالى طريقة التفكير اتغيرت».

نظم الفريق بعض الفعاليات لنشر فكرة المشروع

نظم الفريق بعض الفعاليات لنشر فكرة المشروع، منها «إيفنت» بالجامعة، لعرض وجهات النظر المختلفة، وتوجيه أسئلة للحاضرين، حول المشكلات التى تواجههم مع آبائهم، بسبب السن وطرق التفكير: «عايزين نعرف كل جيل بيفكر إزاى، علشان نقدر نحل المشكلات اللى بتحصل بسبب الاختلاف»، حسب «سلسبيل».

مشروع «فرق توقيت» تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن هيكل، والدكتورة رالا منصور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ورعاية الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.