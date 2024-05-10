«أسكتيا».. مشروع تخرج طلاب «إعلام حلوان» للتوعية بأسلوب المينيماليزم

قدمت عدد من طالبات كلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان حملة توعوية بعنوان «أسكتيا»، تحت شعار «عيشها معنا ببساطة»، وذلك ضمن مشروع تخرجهن بشعبة العلاقات العامة والإعلان.

التوعية بأسلوب «المينيماليزم»

«أسكتيا» هي حملة توعوية تهدف إلى التوعية بأسلوب «المينيماليزم»، وهو عبارة عن أسلوب حياة جديد لتوعية الأفراد والمجتمع باستراتيجية الحد الأدنى، أي توفير الاحتياجات والحد من الرغبات لمحاولة تغيير نمط سلوكي استهلاكي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تضاعف معدلات الاستهلاك وانتشار ثقافة المجتمع الاستهلاكي.

ويهدف الطلاب إلي تعريف المجتمع بمفهوم «المينيماليزم» وتشجيعهم على تطبيقه في جميع جوانب حياتهم للوصول إلى سلوك حياة بسيط وأفضل ومن تلك الجوانب: «العمل- العلاقات- الممتلكات- الوقت والعقلية- الديكور».

سبب اختيار اسم «أسكتيا»

واختار الطلاب اسم «أسكتيا» نسبة إلى أول شخص طبق مبدأ المنيماليزم وعمل به في حياته وهو «ديوجين» الفيلسوف اليوناني، الذي يعتبر مؤسس الفلسفة التي تقوم على مبدأ و قيمة البساطة والتقليل في الحياة، لهذا وقع الاختيار على كلمة «أسكتيا»، وهي كلمة يونانية تعنى الزهد والبساطة والتقليل.

وشاركت الحملة في «إفطار صائم» مع بنك الطعام خلال شهر رمضان، وزيارة إلي جمعية أولادي يوم اليتيم ودار الأحباب يوم عيد الأم، والمساهمة في تعبئة معونات غزة بالهلال الأحمر.

الحملة تحت إشراف الدكتورة سمر عبدالكريم، والطالبات المشاركات في المشروع هن: «منى يوسف، إیمان أحمد، منه الله طارق، ياسمين إيهاب، نادين أحمد، يمنه حسين، سهیلة جمال، شاهندة منصور، جهاد شعبان، آية محمد، يوستينا طلعت، ليديا جرجس، ريم محمد، روان ممدوح، روان أشرف، حبيبة محمد، أسماء عبد الوكيل، بثينة مجدي، نور أمین، يارا شريف، رضوى ثروت، آلاء محمد، ندى عادل، دميانه عماد، آيه محمد».