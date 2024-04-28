«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل خدمة توعية الأسر بتطعيمات المواليد عبر الهاتف

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد عبر الرسائل النصية، والتي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إذ يجرى توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية لأطفالهم، قبل 48 ساعة من موعد الجرعة المستحقة.

توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية للأطفال

وأوضح المركز عبر صفحتة الرسمية «فيسبوك»، تفاصيل الخدمة، وهي:

- توعية أولياء الأمور بأهمية حصول أطفالهم على التطعيمات الروتينية.

- التوعية بأهمية التطعيمات من أجل بناء جيل سليم.

- توجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة.

- الاهتمام بصحة المواليد الجدد وتلقي التطعيمات الدورية في مواعيدها.

- المنظومة تستهدف كل المواليد الجدد المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

- تهدف الخدمة للوقاية من الأمراض المعدية حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.

- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

- فتح قناة مباشرة بين الجهات المعنية والمواطن لتسهيل خدمته.

- تحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.