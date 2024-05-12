احتشاد آلاف المواطنين في الشرقية تأييدًا لموقف مصر الداعم لفلسطين

نظم آلاف المواطنين في الشرقية مظاهرة، لدعم وتأييد القضية الفلسطينية، ودعم جهود الرئيس السيسي والدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

مصر تدعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

تأتي هذه الخطوة مصر في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع واستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع وتهجير السكان ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة

من جانبها، تطالب مصر إسرائيل بالامتثال وتنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة من محكمة العدل الدولية، والتي تشمل ضمان المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة كما دعت مصر إسرائيل إلى التوقف عن ارتكاب أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.