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عضو بـ«النواب»: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا صفعة قوية على وجه إسرائيل

كتب:

حسام أبو غزالة
10:14 م | الأحد 12 مايو 2024
النائب محمود البرعي - عضو مجلس النواب

النائب محمود البرعي - عضو مجلس النواب

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، بمثابة صفعة قوية على وجه الكيان الصهيوني. 

وأكد «البرعي» في بيان، أن انضمام مصر لتلك الدعوى جاء للتأكيد لإسرائيل أنه قد فاض الكيل من انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تلك الخطوة تمثل ضغطا قويا على الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية.

إقامة الدولة الفلسطينية

وشدد على أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي، والتي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.

وأكد أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمه واتزان وأداء ينم على دراسة ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر أحد ملفات الأمن القومي المصري.

وأضاف أن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية في السياسة الخارجية المصرية؛ فمصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي، تقف كحجر زاوية في الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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بقلم حسام أبو غزالة