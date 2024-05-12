رئيس«تجارية القليوبية»: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ورقة ضغط

رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية في بيان صحفي له اليوم، إن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي تقوم بمجزرة جماعية، تتعارض مع قانون الدولي، وتعرضها لمساءلة جنائية أمام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تضرب بعرض الحائط ما يصدر بشأنها، لافتا إلى أنّ ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، تتطلب أمر اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

تحرك الدولة المصرية

وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، خطوة جيد حيث إن تحرك الدولة المصرية في إطارها لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، لما يرتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية لمشاركة مصر وجنوب أفريقيا، في تلك الدعوة ليمثل ورقة ضغط دولية كبيرة على الكيان الصهيوني.

وناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، دول العالم إلى ضرورة التوسيع في إدانة إسرائيل، ليكون هناك موقف دولي، لوقف عدوانها على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإن كان صامدًا أمام هذا العدوان، إلا أنه يتعرض للإبادة الجماعية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.